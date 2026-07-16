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Kako je preneo Skaj, veruje se da je transfer vredan 34 miliona funti, što je rekord belgijske lige.

Arsenal je ovog leta prodao napadača Leandra Trosara Bešiktašu i kao zamenu dovodi Colisa.

Čim je 24-godišnji grčki fudbaler čuo da je za njega zainteresovan Arsenal, odlučio je da pređe u taj londonski klub.

Skaj je preneo da dovođenje Colisa nije u vezi sa pokušajima uprave Arsenala da dovede Morgana Rodžersa iz Aston Vile.

(Beta)