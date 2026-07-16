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Interesovalo je predstavnike medija da li su crveno-beli spremni za početak sezone.

1/8 Vidi galeriju FK Crvena zvezda, pripreme Austrija 2026. Foto: Www.crvenazvezdafk.com

- Ne nedostaje ništa, to je to. Pripreme su prošle onako kako smo zamislili. Nema više reči"spremni smo ili nismo spremni", mi moramo da budemo spremni. Što se tiče samih priprema, fizičkih, taktičkih i tehničkih, sve smo prošli. Uz veći broj odigranih utakmica više će se kristalisati igra i izbacivati greške. Tako da što se tiče priprema, stavili smo tačku na to i spremamo se za takmičarski deo sezone - rekao je Stanković.

Osvrnuo se strateg crveno-belih i na zdravstveni bilten.

- Jesu, hvala Bogu svi su zdravi, i te sitne povrede koje smo imali smo prevazišli. Juče su svi odradili trening, a kao što ste mogli da vidite, imamo dosta igrača pa neko mora sa strane da uradi trening, ali tako je svake godine pa i ove. Bolje je imati više igrača i sužavati roster kako kreće prvenstvo i obaveze u Evropi, nego da neko fali.

Govorio je Stanković o Seolu i Arnautoviću koji su se vratili sa Svetskog prvenstva.

- Računam na njih sto posto, kao da su prošli pripreme sa nama. Seol je dobio koji dan duže odmora, Marko je odradio koji dan duže oporavak. Ne vidim da će tu biti problema, naravno ja ću odlučiti koliku će ko imati minutažu da bih ih sačuvao i uveo u takmičarski ritam. Oni o tome ne treba da brinu, oni su spremni da daju sto odsto Crvenoj zvezdi.

Pohvalno je govorio strateg Zvezde i o sutrašnjem protivniku.

- Znam da smo igrali protiv Mačve dva puta u gostima i jednom na Marakani, da su uvek govorili da je to nezgodno gostovanje i da je Mačva uvek bila nezgodna kod kuće. Otvaramo ovo prvenstvo kod nas, želimo da se predstavimo dobro, da budemo jaki, konkretni, disciplinovani i koncentrisani pre svega. Ovo takmičenje i ovo prvenstvo je maraton, biće sigurno i kriza, i uspona i padova, zato moraš da budeš spreman i zato se na svakoj utakmici ide na pobedu, da se što više bodova uzme. Prvenstvo je skraćeno, tako da moramo biti koncentrisani jer je manji broj bodova u opticaju, pa svaki bod i svaka pobeda mnogo znače.

Govorio je Stanković i o bonus igračima.

- Kostov je standardni prvotimac. Ja njega ne gledam kao bonusa. Kada sam došao zimus rekao sam da njega tretiram kao odraslog igrača, iako u tom trenutku nije napunio ni 18 godina. To je on meni pokazao na pripremama i tokom tih pet meseci takmičenja, da mogu da se oslonim na njega kao da nije bonus. Za drugog bonusa ćemo videti, ima tu par opcija i odlučićemo danas ko će da bude drugi bonus.

Otkrio je Stanković da li mogu da se na terenu očekuju svi igrači koji su pojačali tim u letnjem prelaznom roku.

- Nije velika šansa.

Očekuje Stanković podršku zvezdaša na utakmici u petak

- Ko god da dođe je dobrodošao, ko god da ne dođe sigurno nije mogao. Ja to ne gledam koliko će ljudi doći na stadion, ja znam da će i oni što ne dođu na stadion misliti o nama i da će zvezdaši biti uz nas. Ja to osećam, ne mora da bude puna Marakana da bih ja osetio privrženost i da bih osetio blizinu navijača Crvene zvezde. Znamo svi da je period odmora i da se Beograd ispraznio. Neću brojati navijače na tribinama, ja ću čuvati u svom srcu ono što osećam - istakao je Dejan Stanković.

Šef stručnog štaba Dejan Stanković je govorio i o završnici Svetskog prvenstva.

-Sa navijačke strane nemam favorita, ali sam video perfekcionizam, jednostavno 10 od 10 u reprezentaciji Španije. Sve ono što sam video tokom ovog takmičenja od ekipe Španije, a posebno u polufinalu, bio je čist doktorat. Jedan doktorat same generacije, ekipe i trenera. Ne znam šta bih rekao sem da bi me iznenadilo ako Španija ne bude svetski šampion.