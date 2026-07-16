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Naime grčki Savez je prijavio stadion Pantesaliko u Volosu.

Meksiko - Srbija 5:1 Foto: Mario Vazquez / AFP / Profimedia

Na stadionu u Volosu do sada je, uglavnom, igrala ženska reprezentacija Grčke, a igralo se i finale Kupa za muškarce ove godine.

Reprezentacija Srbije je za sve tri utakmice u grupi, protiv Grčke (24. septembar), Holandije (27. septembar) i Nemačke (13. novembar) prijavila stadion Crvene zvezde.

Očekuje se da će se Orlovi boriti sa Helenima za treće mesto, koje će doneti mesto u prvom šeširu na žrebu za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

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Crveni karton Kornel Suč Izvor: Arena 2 Premium