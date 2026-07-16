Grčka će se u šestom kolu Lige nacija sastati sa Srbijom, a neće biti domaćin ni u Atini ni u Solunu kako se očekivalo.
LIGA NACIJA
PAUNOVIĆEVI ORLOVI NA NEPRIJATNOM TERENU: Grčka iznenadila izborom stadiona za Srbiju
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Naime grčki Savez je prijavio stadion Pantesaliko u Volosu.
Meksiko - Srbija 5:1 Foto: Mario Vazquez / AFP / Profimedia
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Na stadionu u Volosu do sada je, uglavnom, igrala ženska reprezentacija Grčke, a igralo se i finale Kupa za muškarce ove godine.
Reprezentacija Srbije je za sve tri utakmice u grupi, protiv Grčke (24. septembar), Holandije (27. septembar) i Nemačke (13. novembar) prijavila stadion Crvene zvezde.
Očekuje se da će se Orlovi boriti sa Helenima za treće mesto, koje će doneti mesto u prvom šeširu na žrebu za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.
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