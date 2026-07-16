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Crvena zvezda je dobila veliko pojačanje. Osman Bukari se vratio na Marakanu, objavio je klub.

1/18 Vidi galeriju Osman Bukari Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Martin Rickett / PA Images / Profimedia, Starsport

Brzo krilo iz Gane tako se vratilo na Marakanu posle dve godine

Za Zvezdu je u prvom mandatu odigrao 78 utakmica, postigao je 25 golova i podelio 20 asistencija. Sjajan je bio u Ligi šampiona, postigao je pogodak protiv Mančester sitija, kao i Jang Bojsa na Marakani. Otišao je u transferu vrednom 7.000.000 u MLS ligu, u Ostin.

Bukari je peto pojačanje srpskog šampiona, na gorućoj poziciji u timu, te je sigurno i najzvučnije do sada pored Abu Fanija iz Ferencvaroša. Dosad su u Zvezdu još došli Loizos Loizu, Kristijan Balov i Mohamed Čam.

Poslednji klub za koji je igrao Bukari, bio je Viđev Lođ iz Poljske, za koji je odigrao osam minuta i nije imao zapažen učinak. Ipak, ovo će biti veliko pojačane za crveno-bele, koji protiv Larna počinju svoj put ka Ligi šampiona.