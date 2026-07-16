Doskorašnji fudbaler Rome Zeki Čelik novi je igrač Juventusa, saopštio je klub iz Torina.
Fudbal
TRANSFER BOMBA: Zeki Čelik napustio Romu i potpisao za Juventus!
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Turski desni bek je sa Juventusom potpisao trogodišnji ugovor.
Čelik (29) je u Romu došao 2022. godine iz Lila, i od tad je odigrao ukupno 151 utakmicu za klub iz Rima.
Pored Rome i Lila, Čelik je u karijeri igrao i za ekipe Istanbulspora, Karadžabejspora i Bursaspora.
Za reprezentaciju Turske, za koju je nastupao i na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, odigrao je ukupno 63 utakmice.
(Beta)
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