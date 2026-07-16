Slušaj vest

Turski desni bek je sa Juventusom potpisao trogodišnji ugovor.

Čelik (29) je u Romu došao 2022. godine iz Lila, i od tad je odigrao ukupno 151 utakmicu za klub iz Rima.

Pored Rome i Lila, Čelik je u karijeri igrao i za ekipe Istanbulspora, Karadžabejspora i Bursaspora.

Za reprezentaciju Turske, za koju je nastupao i na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, odigrao je ukupno 63 utakmice.

(Beta)

Ne propustiteFudbalOTVORIO SAM VRATA, A ONA JE BILA GOLA U KREVETU: Čuveni italijanski fudbaler šokirao pričom! Doček u Fiorentini je bio VREO, pogledajte kako su ga iznenadili!
profimedia-1106634341.jpg
FudbalVELIKI TRANSFER MILANA! Stigao igrač Lacija za 30.000.000 evra
Mario Hila
FudbalBUM IZ ITALIJE - NAPOLI ZAVRŠIO KLJUČAN POTPIS! Isplivali svi detalji dogovora!
vlahovic-alegri.jpg
FudbalZVUČI LUDO, ALI ZA SRBINA KOJI NE ŽELI DA BRANI ZA SRBIJU ODBIJENA BRUTALNA PONUDA! Imaju finansijske probleme, ali ga ne daju ovom klubu!
SRBIJA A TIM-TRENING_11.JPG

00:24
Kornel Sič jedva izašao s terena posle crvenog kartona Izvor: MONDO/Milutin Vujičić