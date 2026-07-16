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1/18 Vidi galeriju Osman Bukari Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Martin Rickett / PA Images / Profimedia, Starsport

Za Zvezdu je u prvom mandatu odigrao 78 utakmica, postigao je 25 golova i podelio 20 asistencija. Sjajan je bio u Ligi šampiona, postigao je pogodak protiv Mančester sitija, kao i Jang Bojsa na Marakani. Otišao je u transferu vrednom 7.000.000 u MLS ligu, u Ostin.

"Zaista sam srećan što sam se vratio. Čekao sam ovaj trenutak i drago mi je što je danas taj dan, vratio sam se kući. Mnogo mi je drago što ponovo vidim stadion, stručni štab, trenere i sve ljude u klubu. Zaista sam srećan što sam ovde. Pregovori nisu bili teški, jer sam još od januara želeo da se vratim kući", istakao je Bukari na promociji.

Krilni fudbaler je objasnio da je emotivna povezanost sa klubom bila presudna u odluci da se vrati u Beograd.

"Mislim da su to kultura kluba, ljudi oko kluba i stil fudbala koji se ovde igra, kao i profil igrača koji klub želi. Zvezda je za mene dom. Ovde sam proveo dve godine i momente koje sam doživeo ne mogu da zaboravim. Zato sam odlučio da se vratim kući."

Želi napad na trofeje i elitno evropsko takmičenje.

"Došao sam da nastavim tamo gde sam stao, jer nisam završio svoju misiju ovde. Vratio sam se da završim ono što sam ostavio iza sebe, da radujem navijače, da ih učinim srećnim i da uživam u fudbalu. Takođe želim da igram u Ligi šampiona i da ponovo uživam u tim utakmicama, jer su prošle dve godine otkako sam igrao na tom nivou. Moja ambicija je da budem na vrhunskom nivou, da učestvujem u Ligi šampiona, kao i da osvojim prvenstvo i kup. To mi je veoma važno i naravno da zajedno sa navijačima uživam u svemu tome."

Za kraj, Bukari je imao i kratku, ali efektnu poruku za pristalice crveno-belih:

"Jedino što mogu da kažem jeste: Buka se vratio! Ovde sam da im omogućim da uživaju u igri i da zajedno ponovo proživimo one srećne trenutke iz Lige šampiona kao prošli put. Jedva čekam da zaigram pred njima i nadam se da ćemo se uskoro videti", zaključio je Bukari.