Slušaj vest

"Iskreno, malo sam iznenađen tokom utakmice, za nas je završena već u osmom minutu posle greške čitave odbrane, posebno štopera. Posle toga dolaze greške, dva jeftina gola, nakon čega je samo bilo pitanje kojim rezultatom ćemo izgubiti", naveo je Tanjga, a preneo sajt kluba.

Fudbaleri Vojvodine nisu uspeli da se plasiraju u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evropa, pošto su večeras u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija, na gostujućem terenu u Budimpešti, izgubili od Ferencvaroša 0:3.

Vojvodina je u prvoj utakmici, koja je bila odigrana u Novom Sadu, izgubila 1:2, pa je u ukupnom rezultatu dvomeča poražena 1:5.

Suč je u osmom minutu revanš meča dobio direktan crveni karton, nakon što je kao poslednji igrač odbrane srušio napadača Ferencvaroša Lenija Žozefa.

"Nesporno je da je Ferencvaroš kvalitetna ekipa, ali mi jesmo videli u prvoj utakmici da možemo da ih ugrozimo. Kada dobijete crveni karton, svi se snovi sruše. Sa igračem manje nije moguće, to je bio ključan faktor danas", rekao je Tanjga.

Tanjga je rekao da, uprkos dobijenom crvenom kartonu, i dalje veruje u Suča.

"Mi kada gubimo, gubimo svi zajedno, isto i kada pobeđujemo. Možda je bio pod pritiskom jer igra u svojoj zemlji protiv ekipe koju dobro poznaje. Možda se opteretio dodatno. Mi sigurno nećemo odsecati glave, svako ima neku svoju crnu rupu, ali mi verujemo u njega i podržaćemo ga. On je bio samo igrač u nizu grešaka. Mi smo znali da su napadači njihov najbolji deo tima. U nekim situacijama nismo uspevavali da se postavimo na vreme", kazao je on.

Trener Vojvodine naveo je i da smatra da njegova ekipa nema za čim da žali.

"Igrali smo objektivno protiv bolje ekipe. Moramo da zaboravimo ovu utakmicu što pre. Ovo je na neki način i naše odrastanje u Evropi i ove lekcije su skupe i teške, ali idemo dalje", kazao je Tanjga.

Tanjga je rekao i da smatra da pojedini igrači Vojvodine trenutno nemaju "mentalnu i fizičku snagu" koja je bila potrebna za večerašnju utakmicu.

"O tome smo pričali i svaki dan pričamo o tome, ali neki nisu spremni ni u glavama, a ni fizički. Upravo se to događa kod igrača koji su kasnili na pripreme", izjavio je Tanjga.

Vojvodina će sezonu nastaviti u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, u kom će igrati protiv holandskog Ajaksa.

U prvom kolu sezone u Super ligi Srbije, Vojvodina će u nedelju u Novom Sadu dočekati OFK Beograd.

(Beta)