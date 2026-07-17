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Nova sezona fudbalske Super lige Srbije, u kojoj će igrati 14 klubova, počinje danas utakmicama u Beogradu i Pančevu u kojima će se sastati Crvena zvezda i Mačva, odnosno Železničar i Radnički iz Niša.

Fudbaleri Crvene zvezde će odbranu titule šampiona Srbije početi večeras od 20.00 na stadionu "Rajko Mitić" kada će ugostiti povratnika u Super ligu, ekipu Mačve.

U istom terminu u Pančevu će početi i meč fudbalera Železničara i Radničkog iz Niša.

Sutra su na programu dve utakmice, takođe od 20.00.

Fudbaleri Partizana, predvođeni novim trenerom Sašom Ilićem, gostovaće novajliji Zemunu na stadionu "Dragan Džajić" u Ubu, dok će ekipa Novog Pazara na svom terenu igrati protiv Radničkog 1923.

1/8 Vidi galeriju Proslava titule FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic

Prvo kolo nove sezone domaćeg šampionata završava se u nedelju kada će se odigrati još tri utakmice - Čukarički će dočekati IMT, Radnik ekipu Mladosti, dok će Vojvodina ugostiti fudbalere OFK Beograda. Sve tri utakmice igraju se od 19.00.

Prvi deo sezone Super lige Srbije u kojoj će igrati 14, umesto dosadašnjih 16 klubova, trajaće do 6. decembra kada će biti odigrane utakmice 18. kola. Prvenstvo će se posle zimske pauze nastaviti 6. februara.

Regularni deo sezone igraće se do 26. kola posle čega će takmičenje biti podeljeno na plej-of i plej-aut. Prvih šest klubova biće smešteni u plej-of, ostalih osam u plej-aut.

Zbog planiranog dodatnog smanjenja lige na 12 klubova od naredne sezone, posle ove sezone iz Super lige Srbije ispada četiri kluba.

Parovi 1. kola Super lige Srbije:

Danas:

Crvena zvezda - Mačva (20.00)

Železničar - Radnički Niš (20.00)

Subota:

Novi Pazar - Radnički 1923 (20.00)

Zemun - Partizan (20.00)

Nedelja:

Vojvodina - OFK Beograd (19.00)

Čukarički - IMT (19.00)

Radnik - Mladost (19.00)