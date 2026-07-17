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Osman Bukari se vratio u Crvenu zvezdu posle dve godine i biće ozbiljno pojačanje u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Povratak Osmana Bukarija bio je iznenađenje za zvezdašku javnosti, iako se o tome spekulisalo u proteklih mesec dana, kada je i sam krilni fudbaler davao izjave da bi voleo da opet obuče dres Crvene zvezde.

Osman Bukari u Zvezdinom tunelu Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Energija, brzina, prodornost

Dugo su na Marakani većali i odlučivali oko Osmana Bukarija. Na kraju, trener Dejan Stanković je presekao i povukao konačni potez, tako da je sportskom menadžmenut kluba ostalo samo da se dogovori sa poljskim Viđevom, koji je vezao Ganjanina ugovorom do juna 2030. godine. Zvezda bi sa Bukarijem trebalo da dobije energiju, brzinu i prodornost, sve ono što joj je preko potrebno.

Crvena zvezda je sa klubom iz Lođa dogovorila jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa na kraju sledeće sezone, u visini od 3.000.000 evra. Prvaku Srbije potreban je krilni fudbaler velike hitrine i eksplozivnosti, što su pokazale letošnje pripreme. Posebno na mestu desnog krila. Opcija sa pozajmicom odličan je potez uprave Crvene zvezde na čelu sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem, jer Osman Bukari sa 27 godina i dalje može biti odlična opcija za dalju prodaju. Naravno, ukoliko bude imao dobru sezonu i ukoliko ga crveno-beli sledećeg leta otkupe od Viđeva.

1/8 Vidi galeriju Osman Bukari drugi put u Crvenoj zvezdi Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Unosan transfer u SAD

Osman Bukari je drugi fudbaler Crvene zvezde koji je došao na Marakanu na pozajmicu, sa pravom otkupa. Mohamed Čam stigao je pre mesec dana iz turskog Trabzona takođe pod istim uslovima, uz istu otkupnu klauzulu od 3.000.000 evra. Povremeni reprezentativac Austrije koji iz nekog razloga nosi i prezime Saračević, biće rešenje crveno-belih za levu stranu.

Da podsetimo, Crvena zvezda je u leto 2024. prodala Osmana Bukarija u američki ostin za 7.000.000 evra. Ganjanin je dobro počeo u MLS ligi, ali nikako nije uspevao da se privikne na novi klub. Osman Bukari je ove zime oborio rekord u Poljskoj, kada ga je Viđev doveo iz Ostina u transferu vrednom 5.000.000 evra i 20 odsto od naredne prodaje. Bio je to rekordni, dotad neviđeni transfer za fudbal u Poljskoj.

Osman Bukari iz prvog mandata u Crvenoj zvezdi Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Poljska je bila greška

Ali... Novi vlasnik Viđeva Robert Dobržicki, multimilijarder, jedan od najbogatijih Poljaka i veliki zaljubljenik u fudbal, nije žalio novac, ali Osman Bukari nikako nije mogao da se nametne treneru Aleksandru Vukoviću. Za šest meseci u Viđevu odigrao je svega osam utakmica. Pet kao starter, dok je u ostalima ulazio sa klupe. Viđev je nekako uspeo da sačuva status u elitnom rangu, a Bukari je sezonu završio bez gola i asistencije sa 454 minuta na terenu. Već tada je bilo jasno da će napustiti Poljsku.

- Zaista sam srećan što sam se vratio. Čekao sam ovaj trenutak i drago mi je što je danas taj dan, vratio sam se kući. Zvezda je za mene dom. Ovde sam proveo dve godine i momente koje sam doživeo ne mogu da zaboravim. Zato sam odlučio da se vratim kući - rekao je Osman Bukari po povratku u Beograd i dodao:

Osman Bukari bio je strelac za Crvenu zvezdu protiv Mančester sitija u Ligi šampiona Foto: Conor Molloy / Zuma Press / Profimedia

Gol Sitiju i volej u derbiju

- Došao sam da nastavim tamo gde sam stao, jer nisam završio svoju misiju ovde. Vratio sam se da završim ono što sam ostavio iza sebe, da radujem navijače, da ih učinim srećnim i da uživam u fudbalu. Takođe želim da igram u Ligi šampiona i da ponovo uživam u tim utakmicama, jer su prošle dve godine otkako sam igrao na tom nivou.

Navijači Crvene zvezde pamte het-trik Osmana Bukarija u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv jermenskog Pjunika. Zatim, gol na stadionu "Etihad" za vođstvo u prvom poluvremenu protiv Mančester sitija u Ligi šampiona. Isto tako, njegov fantastičan volej udarac van šesnaesterca protiv Partizana u septembru 2022. godine i dalje se vrti na špicama kao jedan od najlepših pogodaka u istoriji večitih derbija.