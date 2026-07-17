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Evropska jesen donosi ozbiljan novac, a fudbaleri Vojvodine su, uprkos eliminaciji iz kvalifikacija za Ligu Evrope, već uspeli da inkasiraju 190.000 evra. Iako je Ferencvaroš slavio i u revanšu u Budimpešti sa ubedljivih 3:0 (ukupno 5:1) i zakazao dvomeč sa Tventeom, Novosađani se sele u Ligu konferencija gde ih čeka novi profitabilan duel.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Zbog prelaska u drugo kolo ovog takmičenja i predstojećeg dvomeča protiv holandskog Ajaksa, budžet novosadskog kluba biće bogatiji za najmanje još 175.000 evra, pošto UEFA svaku novu rundu u koju tim napreduje premira ovim iznosom.

Kako izgleda trenutna finansijska računica za Vojvodinu?

175.000 evra - zagarantovan iznos koji dobija svaki klub za samo pojavljivanje u kvalifikacijama bilo kog od tri UEFA takmičenja.

15.000 evra - bonus namenjen ekipama koje učešće završe u uvodnoj rundi.

+175.000 evra - siguran prihod koji Novosađane čeka za predstojeće duele sa Ajaksom.

Da li je uloženo opravdalo očekivanja?

Opšti utisak je da je ekipa Miroslava Tanjge morala skuplje da proda kožu protiv mađarskog predstavnika. Jeftini defanzivni propusti u oba meča sprečili su neizvesniju borbu, pa se s pravom postavlja pitanje da li su ovi rezultati realno stanje tima u koji je uprava uložila mnogo novca i strpljenja. Odgovor na to daće nam utakmice koje dolaze.

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