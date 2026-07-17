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Novi šef stručnog štaba Partizana, Saša Ilić, obratio se medijima uoči premijernog meča u novom šampionatu. Crno-beli u subotu, u okviru prvog kola Super lige Srbije, gostuju ekipi Zemuna na Ubu, što će biti zvanični debi legende kluba na klupi tima iz Humske.

Strateg crno-belih je u svom prvom obraćanju bio prilično kratak i konkretan.

- Sutra započinjemo ono za šta smo se spremali prethodnih mesec dana, počinju takmičarske utakmice. Prva protiv Zemuna na Ubu. Ambicije Partizana su svima poznate, uz dužno poštovanje prema Zemunu, daćemo svoj maksimum da zabeležimo sutra pobedu.

Ilić veruje da će navijači i ovoga puta prepoznati trenutak i pružiti vetar u leđa ekipi.

- Ne nešto specijalno, navijači su uvek uz nas, očekujem ih u velikom broju sutra, pre svega zbog podrške igračima. Mi imamo izuzetno mladu ekipu, njima je podrška preko potrebna. Nadam se da će uz njihovu pomoć igračima biti lakše da zabeleže pobedu.

1/6 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Moramo ući agresivno i disciplinovano, veštak nije izgovor"

Iako svestan da ekipa još uvek nije dostigla svoj maksimum kada je u pitanju fizička priprema, Ilić ne traži alibi pred gostovanje na Ubu.

- Sigurno još nije na nivou spremnosti koji očekujem, treba nam za to još malo vremena. Sutra igramo na veštačkoj travi, nisam pristalica da treniramo dan pred utakmicu na Teleoptiku na veštaku. Teren ne može da bude izgovor, ambicije su poznate Partizana. Moramo da uđemo agresivno i disciplinovano u utakmicu. Uz dužno poštovanje Zemunu, koji je napravio veliki rezultat, ušli u Superligu, doveli par pojačanja. Partizan mora da dirigujе tempo, da damo maksimum i nadam se da će sve biti kako treba.

Uporedo sa početkom prvenstva, u Humskoj se radi i na prelaznom roku. Kapiten Vanja Dragojević je napustio tabor, pa se aktivno traga za novim rešenjima.

- Juče nas je napustio kapiten Dragojević, želim mu sreću u nastavku karijere, Partizan funkcioniše tako da se nikad ne zna, puno toga zavisi od izlaznih transfera. Sa druge strane znamo da je Partizan u ne baš sjajnoj finansijskoj situaciji, ali nadam se da će u narednom periodu doći par igrača koji će pojačati konkurenciju.

1/9 Vidi galeriju Saša Ilić promocija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Rotacije kao zaštitni znak i analiza pojačanja

Mladi stručnjak ističe da će na samom početku takmičarske godine često menjati sastav kako bi svi igrači ušli u željeni ritam.

- Nemam dilemu, imam ekipu koja će sutra početi. Zajedno sa stručnim štabom smo prethodnih dana razmatrali. U svakom slučaju, ja sam poznat kao trener koji voli da rotira. Malo pre smo pričali o spremnosti igrača, oni to samo mogu da postignu utakmicama. U narednom periodu očekujemo puno igrača koji će igrati i probati da kroz intenzitet, o čemu stalno pričam, da Partizan mora tako da igra, dostignemo željenu formu. U ovom trenutku nismo, što je normalno pred početak prvenstva, ali kroz utakmice velikog broja igrača nadam se da ćemo ubrzo biti na nivou na kojem očekujemo.

Kada su u pitanju novi fudbaleri koji su zadužili opremu Partizana, Ilić ima reči hvale, ali i realan pogled na njihovu trenutnu spremu.

- Svaki trener želi što više boljih igrača da bi pojačao konkurenciju i da bi im doneo kvalitet. Da se ne ponavljam, sve zavisi od određenih stvari koje se dešavaju u klubu. Nadam se da ćemo dovesti određeni broj igrača, koji će pojačati konkurenciju i doneti ekstra kvalitet koji nam je potreban. Ako pričamo o igračima koji su nas pojačali ovog leta, četvoro je pre početka špriprema prošlo proces sa nama, mislim da su oni u solidnom fizičkom stanju. Upoznati su sa zamislima. Peti igrač koji je došao relativno kasno, to je napadač i on nije fizički u toliko dobrom stanju, ali se nadamo da će kroz treninge i utakmice ići nabolje.

Emocije pod kontrolom i pritisak koji nosi ime "Saša Ilić"

Povratak u voljeni klub donosi posebnu vrstu naboja, ali Ilić naglašava da je danas zreliji nego na početku svoje trenerske karijere.

- Moje određeno mišljenje je da nisam isti kao na početku karijere, prvenstveno kada sam bio trener Čukaričkog, tada su emocije bile mnogo veće nego danas. Pričamo o emocijama koje ja mogu da kanališem. Trudiću se, ja sam sada trener Partizana, ponašaću se kako treba da se ponaša trener velikog kluba. Emocije će uvek postojati, ali ću se truditi da ostanu po strani.

1/8 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Grigoriy Sokolov / Sputnik / Profimedia, https://fcnn.ru/, FK Nižnji Novgorod

Isto tako, legenda kluba ne očekuje nikakve popuste kod javnosti i navijača zbog svega što je uradio kao igrač.

- Generalno ne očekujem iskreno da kažem. Rekao sam kada sam došao da sam ja čovek koji je trener, da se bavim ovim posle fudbalske karijere. Puno ljudi mi je poslalo poruke, kada sam došao 'imaćeš mnogo kredita više od prethodnika'. Ja to tako ne gledam, moj ostanak u klubu će zavisiti od rezultata, igre i napretka. Samo razmišljam trenutno o ekipi, da to bude na najbolji mogući način, da se pokažemo u svetlu koje ja kao trener želim da bude.

Svestan je i gladi za trofejima, ali poziva na oprez i fokus na prvog narednog rivala.

- Ja bih voleo da vidim tamo gde svi navijači žele da ga vide. Ne treba biti euforičan, svestan sam da Partizan mora da ide od utakmice do utakmice i da se na osnovu toga prave planovi. Ovo su određene želje, ne samo moje, nego svih navijača Partizana. Partizan ne trpi prosek, samo se gleda da budeš najbolji. Ne treba biti euforičan nešto specijalno i gledati ka unapred. Mislim da mi treba da se skoncentrišemo, od Zemuna, pa kvalifikacije za LK, idemo od utakmice do utakmice, pa ćemo videti.

O mundijalskom finalu: "Navijam za Mesija, ali Španija je favorit"

Strateg crno-belih se kratko osvrnuo i na planetarni šampionat, otkrivši ko je njegov favorit u borbi za trofej.

- Navijao ću za Argentinu, jer je za mene Mesi najbolji fudbaler u poslednjih 30-40 godina. Ono što mogu da kažem je da je ekipa Španije blagi favorit, jer ozbiljno imaju kvalitetnije igrače, mislim da su tehnički potkovaniji od Argentine. Ali Argentina ima srce, takvu energiju i požrtvovanost u utakmici protiv Engleske dugo nisam video, da neka reprezentacija tako daje sve za svoju zemlju. I zbog Mesija. Navijaću za Argentinu, ali blagu prednost dajem Španiji.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču Engleska - Argentina Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Pojedinačno o igračima: Že, Zubairu i potencijalni novajlija Ouma

Ilić je detaljnije proanalizirao status napadača Žea, od kojeg se očekuje da pravi razliku na terenu kada bude potpuno spreman.

- Mi smo Žea doveli jer je on čovek koji, ukoliko je fizički na optimalnom nivou, može doneti puno. Snažan napadač koji je opasan u 16 metara, dobro se kreće. Taj nedostatak fizičke spreme će ga onemogućiti da počinje utakmice od početka, pogotovo na početku sezone. Dobijaće minutažu jer se kroz utakmice može spremiti. Nadam se da će se spremiti, kao i ostali igrači, to je najbitnije. Optimalna forma zavisi od njega.

Slična je situacija i sa Zubairuom, koji polako traži svoj stari prepoznatljivi ritam.

- Svaki igrač, malopre sam rekao, da sam trener koji voli da rotira. Mi ćemo koristiti veliki broj igrača u rotaciji. Zubairu je na početku svog boravka u Partizanu donosio puno, pa mu se desio peh sa povredom, pa je otišao na pozajmicu bez velike minutaže. Vraća se i treba mu vremena, i on je igrač na kojeg ozbiljno računamo. Sve zavisi od njega.

Filozofija koju Ilić želi da nametne u Humskoj jeste jednostavna, ali efikasna igra.

- Ja ću se truditi i insistirati na svakoj konferenciji pre i početka utakmice, pričaću o toj jednostavnosti. Mene su kroz karijeru trenirali mnogi veliki treneri i stalno su to napominjali, da je najteže igrati, a najbolje. Potenciraću na tome na svakoj utakmici i treningu, a dokle ćemo dogurati videćemo.

Predstojeća sezona u domaćem šampionatu donosi velika iskušenja, s obzirom na to da više timova cilja sam vrh tabele.

- Svake godine baš zbog toga što puno ekipa ispada, biće grčevita borba, bitan je svaki bod. Ove sezone biće još teže nego prethodne, toga smo mi svi svesni. Ambicije su poznate, znam da i Zvezda, Vojvodina, Želja, Čukarički, možda nekog zaboravim, imaju ambicije da budu u vrhu našeg fudbala. Partizan ima najviše moguće ambicije, polako o tome, pričaćemo kada dođe vreme.

Na samom kraju, šef struke crno-belih je potvrdio interesovanje za Timotija Oumu, koji bi trebalo da popuni prazninu nastalu odlaskom dosadašnjeg kapitena.

- Jeste, odlazak Vanje je otvorio pitanje da nam je potreban igrač na toj poziciji. Mi smo ga skautirali, pogledali puno utakmica. Za nas je bitno da on dolazi iz igranja, snažan je igrač, koji izuzetno dobro pokriva poziciju "šestice", ne luta puno, agresivan je. Ako dođe biće na dobrom fizičkom nivou, da ćemo moći brzo da ga koristimo, ako se to desi. Kada će doći, zavisi od mnogo faktora - rekao je Saša Ilić na konferenciji za medije pred Zemun.

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