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Odlazak Leandra Trosara u Bešiktaš za 20 miliona evra ostavio je Mikela Artetu sa samo jednom opcijom na levom krilu - Gabrijelom Martinelijem. Ipak, sportski sektor Tobdžija reagovao je munjevito i zamena je već dogovorena.

1/4 Vidi galeriju Leandro Trosar Foto: Domenic Aquilina / imago sportfotodienst / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia

Arsenal će zaradu od belgijskog ofanzivca odmah duplirati i na njegovo mesto dovesti grčkog reprezentativca Hristosa Colisa iz Klub Briža.

Prva meta bio Jildiz, ali...

Zanimljivo je da Colis nije bio primarna želja aktuelnog šampiona Engleske. Čelnici kluba su najpre opipavali puls Juventusa u nameri da "razbiju kasu" za Kenana Jildiza. Nakon što je iz Torina stigla odbijenica, Arsenal se okrenuo pristupačnijim rešenjima koja, osim napadačkog potencijala, mogu adekvatno da odgovore i defanzivnim zadacima.

Izbor je tako pao na Colisa, iza koga je nestvarna sezona u dresu belgijskog šampiona. Grk je na 52 utakmice u svim takmičenjima ostvario neverovatan učinak od 22 gola i 29 asistencija.

Kakva sudbina čeka Martinelija?

S obzirom na to da Gabrijel Martineli prošle sezone nije uspeo da se nametne kao konstantna opcija u koju Mikel Arteta ima stoprocentno poverenje, minutažu je uglavnom delio sa Trosarom, neretko ulazeći kao džoker. Zbog toga se u Londonu glasno šuška o dve opcije:

Da Brazilac takođe bude prodat kako bi se oslobodio prostor za novu, "zakucanu" opciju na levoj strani.

Da ostane na Emiratima i ravnopravno se bori za mesto u timu sa Colisom.

Profil igrača po Artetinom ukusu

Colis poseduje izuzetne fizičke predispozicije, brz je, pokretljiv i izuzetno odgovoran u odbrani, što je segment igre koji Arteta posebno vrednuje. Grčki fudbaler radi mnogo takozvanog "nevidljivog" posla na terenu i savršeno se uklapa u profil igrača koje španski stručnjak preferira, što smo već videli na primerima Kaja Haverca ili Viktora Đokereša.

Za Colisa ovo neće biti prvi susret sa engleskim fudbalom. On je 2021. godine stigao u Norič iz PAOK-a, ali se tada nije najbolje snašao na Ostrvu. Usledile su brojne pozajmice, pre nego što ga je 2024. otkupila Fortuna Diseldorf, odakle je ubrzo prešao u Klub Briž gde je njegova karijera doživela potpunu eksploziju.

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