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Barselonu očekuje potpuna rekonstrukcija u ofanzivnoj liniji tokom predstojećeg prelaznog roka. Kako stvari stoje, Robert Levandovski je već prošlost na "Kamp Nou", dok se za Ferana Toresa očekuje da karijeru nastavi u redovima Pari Sen Žermena. Zbog toga su Katalonci krenuli u potragu za čak dvojicom novih napadača, a sportski sektor na čelu sa Dekom ima pune ruke posla.

Alvarez prva želja, ali Atletiko postavlja ramp

Nije tajna da je primarna meta kluba Hulijan Alvarez. Ipak, sportski direktor Deko je svestan da je ovaj transfer na ivici nemogućeg. Predsednik Atletiko Madrida, Enrike Serezo, nema nameru da pojačava direktne rivale u Primeri, pa je rampa za prelazak u Barselonu ili Real Madrid praktično već spuštena.

Serezo je daleko otvoreniji za pregovore sa londonskim Arsenalom, koji takođe pokazuje ozbiljno interesovanje. Ipak, Katalonci ne odustaju tako lako - odlučili su da sačekaju kraj meseca i dobiju definitivan odgovor pre nego što se okrenu drugim rešenjima.

Ko će biti "bekap" napadač? Duran ispred Vlahovića i Nunjeza

Uporedo sa potragom za prvom zvezdom, Barsa želi da angažuje i kvalitetnu alternativu u špicu.

Dušan Vlahović se pominjao kao opcija, ali je ta priča brzo pala u vodu. Srpski napadač zahteva prevelike finansijske uslove, a pritom nije spreman da prihvati ulogu rezerviste koji bi šansu dobijao na kašičicu.

1/4 Vidi galeriju Dušan Vlahović na utakmici protiv Fiorentine Foto: Loris Roselli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nderim Kaceli/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Džon Duran se u ovom trenutku nameće kao savršeno rešenje. Kolumbijac (22) je praktično nestao sa velike scene nakon odlaska iz Aston Vile u Saudijsku Arabiju, a potom i epizoda na pozajmicama u Fenerbahčeu i Zenitu. Sada želi povratak u evropski vrh, a Barselona se čini kao idealna sredina za oživljavanje njegove karijere.

Darvin Nunjez je takođe ponuđen Kataloncima. U pitanju je igrač kojeg Barsa prati još iz vremena kada je eksplodirao u Almeriji, ali uprava kluba trenutno prednost daje Duranu.

Kako će izgledati nova Barsa?

Napad Barselone biće gotovo neprepoznatljiv naredne sezone. Iz prošlogodišnjeg sastava praktično ostaju nedodirljivi samo Lamin Jamal i Rafinja.

Entoni Gordon je već promovisan kao novo pojačanje, a očekuje se i zvanična potvrda dolaska Karima Adejemija. Od zvučnog transfera Markusa Rašforda definitivno nema ništa.

Kada je reč o defanzivnoj liniji, glavna želja je Kristijan Romero, dok je prioritet i pronalazak načina da se u klubu zadrži Žoao Kanselo.

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