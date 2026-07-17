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Engleski fudbalski drugoligaš Vest Hem saopštio je danas da je prodao više od 50 hiljada sezonskih ulaznica za narednu sezonu.

Kako stoji u saopštenju kluba, prodato je čak i više sezonskih ulaznica nego lane kad je klub igrao u Premijer ligi.

Podatak koji pokazuje šta je ljubav prema klubu i da ona ne poznaje rang takmičenja.

Vest Hem je na kraju prošle sezone ispao u Čempionšip, samo tri godine pošto je 2023. osvojio drugi evropski trofej u istoriji trijumfom u Ligi konferencija.

Deklan Rajs saznao da je Vest Hem ispao iz lige Foto: Printscreen / X / footballontnt

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