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Srpski arbitar Danilo Nikolić sudiće meč između fudbalera Anderlehta i Hamarbija u kvalifikacijama za Ligu Evrope, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Kako je saopšteno iz UEFA, Nikolić će u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, u četvrtak 30. jula od 20 i 30 u Briselu, predvoditi kompletno srpsku sudijsku šestorku.

Asistenti Nikoliću biće Milan Šutulović i Svetozar Živin, a četvrti sudija biće Nikola Radaković. Momčilo Marković će biti glavni u VAR sobi, dok će mu asistent biti Aleksandar Živković.