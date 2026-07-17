Danilo Nikolić, srpski arbitar, sudiće meč Anderlehta i Hamarbija u kvalifikacijama za Ligu Evrope 30. jula.
Fudbal
PRIZNANJE: Danilo Nikolić sudi meč Anderleht - Hamarbi
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Srpski arbitar Danilo Nikolić sudiće meč između fudbalera Anderlehta i Hamarbija u kvalifikacijama za Ligu Evrope, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).
Kako je saopšteno iz UEFA, Nikolić će u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, u četvrtak 30. jula od 20 i 30 u Briselu, predvoditi kompletno srpsku sudijsku šestorku.
Asistenti Nikoliću biće Milan Šutulović i Svetozar Živin, a četvrti sudija biće Nikola Radaković. Momčilo Marković će biti glavni u VAR sobi, dok će mu asistent biti Aleksandar Živković.
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