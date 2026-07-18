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Ljudi iz Fudbalskog saveza Srbije trebalo bi dodatno da obrate pažnju na mlade fudbalere i članove mlađih selekcija.

Mediji iz BiH pišu da su čelnici njihovog Saveza naciljali Ahmeda Hadžimujovića, mladog defanzivca Novog Pazara, kojeg vide u dresu svoje reprezentacije.

Ahmed Hadžimujović
Ahmed Hadžimujović na treningu reprezentacije Srbije Foto: FOTO: FSS

Lepa perspektiva  

Ahmed Hadžimujović (18) jedan je od najtalentovanijih defanzivaca srpskog fudbala i član Novog Pazara. Prema određenim projekcijama, uz Veljka Milosavljevića i Nikolu Simića, trebalo bi da predstavlja budućnost srpske reprezentacije. Ovog leta igraju je za omladinsku selekciju Srbije na Evropskog prvenstvu u Velsu. Iza sebe ima sjajnu sezonu, u kojoj je procvetao pod komandom trenera Nenada Lalatovića.

Pitanje je da li će Ahmed Hadžimujović ostati u Raškoj ove sezone, jer veliki broj klubova želi da ga dovede ovog leta, a i u Novom Pazaru se nadaju unosnom transferu. Za njegove usluge interesovanje su pokazali austrijski Šturm i Salcburg, italijanski Udineze, nemački Bohum i švajcarski Bazel, a obeštećenje će biti milionsko.

Ahmed Hadžimujović u dresu Srbije Foto: FOTO: FSS

Medijski napad iz Sarajeva  

Kako pišu mediji iz BiH, konkretno portal Sportsport, sportski direktor reprezentacije Emir Spahić i čelnici tamošnjeg Saveza nameravaju ofanzivu na Ahmeda Hadžimujovića, kako bi ga nagovorili da u budućnosti izabere dres njihove selekcije umesto Srbije.

U proteklom periodu za BiH su zaigrala dvojica fudbalera iz Srbije - Samed Baždar nekada velika nada Partizana i Ifet Đakovac, od pre nekoliko nedelja fudbaler Vojvodine. Na SP 2026 za BiH je igrao i Jovo Lukić, rođen u Šapcu.

Čudan narativ i retorika

Zanimljiv je način ofanzive sarajevskih medija na Ahmeta Hadžimujovića, retorika i narativ pisanja, koji gotovo da nemaju veze sa sportom. Portal Sportsport.ba, istakao se tokom Evropskog prvenstva u Velsu, negativnim tekstovima o reprezentaciji Srbije. Tako su posle utakmice protiv Italije (2:0) u prvi plan istakli da Ahmed Hadžimujović nije pevao himnu "Bože pravde", niti je stavio ruku na srce. Za informaciju, u srpskoj reprezentaciji fudbaleri imaju slobodan izbor da pevaju himnu, ili ne.

Isto tako, naslov uz ovaj tekst bio je - "Hadžimujović u centru pažnje! Hoće li putem Baždara? Veliki talent odbio podići tri prsta i pjevati himnu Srbije!"

Ahmed Hadžimujović
Ahmed Hadžimujović onako kako ga vide u Sarajevu Foto: Printskrin

Tri prsta i srce  

Nekoliko dana ranije, pred odlazak u Vels, na zajedničkom fotografisanju mladih reprezentativaca Srbije, otišli su toliko daleko, da su napisali da Ahmed Hadžimujović jedini od svih fudbalera nije podigao tri prsta, već je rukama pokazao srce.

Da li se u celom slučaju radi samo o zapaljivim tekstovima i željama medija iz Sarajeva, kada su u pitanju srpski fudbaleri, ili je pozadina ozbiljnija pokazaće naredni period. Jasno je da Ahmed Hadžimujović ima perspektivu i budućnost u dresu Srbije, da na njega najozbiljnije računaju, jer je dugi niz godina u sistemu Saveza i prošao je sve selekcije srpske reprezentacije.

Srbija računa na Ahmeda 

Pokazao je to i Veljko Paunović, selektor A reprezentacije Srbije, kada je u aprilu pozvao Ahmeda Hadžimujovića na okupljanje u Staru Pazovu. Za sada se niko iz FS Srbije nije oglašavao povodom ovog pitanja.

Isto se može reći i za FS BiH. Prema nezvaničnim informacijama, između dva Saveza nema dogovora vezanog za igrače, tako da je sve na samim fudbalerima. Oni su ti koji odlučuju za koju će fudbalsku reprezentaciju igrati u seniorskoj konkurenciji.

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