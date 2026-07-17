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Verona nije navela uzrok smrti, a italijanski mediji preneli su da je Banjoli imao neurodegenerativnu bolest.

"Sa dubokom tugom i iskrenim emocijama, fudbalski klub Verona oplakuje smrt svog počasnog predsednika Osvalda Banjolija, sada i zauvek neuporedive legende ne samo našeg kluba, već i italijanskog fudbala u celini", navodi se u saopštenju Verone.

Klub je naveo da je nemoguće u nekoliko reči opisati šta je Banjoli značio i još znači Veroni.

"Rođen u Bovizi, radničkom kvartu Milana, i odrastao u skromnim uslovima, Osvaldo je tu skromnost nosio kroz život. Svaka reč koju je izgovorio i svaki gest koji je napravio inspirisali su poštovanje i divljenje kod svakoga ko je imao sreće da sa njim ukrsti puteve", dodaje se.

Banjoli je najdugovečniji trener Verone, pošto je ekipu predvodio u gotovo 400 utakmica. Preuzeo je ekipu 1981. godine, nakon što je klub izbegao ispadanje u treću ligu u poslednjem kolu prethodne sezone.

U prvoj sezoni na klupi osvojio je Seriju B i izborio plasman u Seriju A, a tri godine kasnije 1985. godine osvojio je šampionsku titulu.

"Naravno tokom sezone 1984/1985 Banjoli i Verona su ostvarili najveće remek-delo. Postali su prvi i do danas jedini klub iz grada koji nije regionalna prestonica koji je osvojio titulu u Seriji A u eri ligaškog sistema, svako sa svakim. Podvig koji se nikada ne može dovoljno proslaviti i onaj koji je svaki član tog tima uvek pripisivao pre svega svom treneru", navodi se u saopštenju.

To je bila jedina šampionska titula Verone u Seriji A, posle koje je Banjoli dobio nadimak "Čarobnjak iz Bovize".

Banjoli je predvodio Veronu i do dva finala Kupa, a trenirao je i Đenovu i Inter, sa kojim je zauzeo drugo mesto 1993. u Seriji A.

On je igrao za Veronu od 1957. do 1960. godine.

(Beta)