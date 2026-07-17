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Kako je saopštio klub iz Bundeslige, 24-godišnji francuski odbrambeni igrač nosiće dres sa brojem tri.

Lajpcig nije objavio finansijske detalje, a magazin Kiker preneo je da će klub platiti 25 miliona evra, ali i da bi transfer mogao da dostigne veću cenu ako se određeni uslovi ispune.

"On ima mnogo kvaliteta koje smo tražili na toj poziciji, visinu, atletski duh, snažnu levu nogu, samopouzdanje u posedu lopte i sposobnost da se proaktivno brani. Maksim je pozitivan u načinu na koji igra, dobro startuje i donosi ogromnu energiju na teren. Takođe je i prirodni lider", rekao je sportski direktor Lajpciga Marsel Šefer.

Lajpcig je saopštio da će Brajan Gruda ostati sa ekipom još jednu sezonu kao pozajmljeni igrač Brajtona.

(Beta)