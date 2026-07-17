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Fudbaler Liverpula Dominik Soboslaj produžio je ugovor sa tim klubom na još pet godina, saopštio je danas engleski premijerligaš.

1/5 Vidi galeriju Dominik Soboslaj na utakmici protiv Mančester siti Foto: Peter Byrne/PA, ADAM VAUGHAN/EPA

Soboslaj je 2023. godine iz Lajpciga prešao u Liverpul, za koji je prošle sezone postigao 13 golova i imao 12 asistencija.

"Uvek ima još toga da se postigne, nikada nisam zadovoljan. Želim da postavim primer, želim svima da budem primer, koliko god mogu. Kada sam došao rekao sam da želim sve da osvojim. To se nije promenilo, ostalo je isto", rekao je Soboslaj.

Mađarski fudbaler imao je ugovor na još dve godine, ali će sada na Enfildu ostati do 2031, nakon spekulacija u vezi budućnosti i višemesečnih pregovora njegovih predstavnika i sportskog direktora Ričarda Hjuza.

Razgovori su ubrzani prethodnih nedelja, dogovor je postignut, a ugovor potpisan ove nedelje, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Želim da osvojim sve što je moguće u ovoj zemlji i recimo, Ligu šampiona. Spreman sam za to", naveo je Soboslaj.

On se u utorak vratio u Liverpul na pripreme za novu sezonu i biće deo ekipe koja će naredne sedmice otputovati na turneju u SAD.