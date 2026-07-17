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Kako prenosi britanski list, samo nekoliko od 211 članica FIFA još nije poslalo pisma podrške Infantinu, koji je očigledno na sigurnom putu da na kongresu u martu dobije i četvrti mandat.

Infantina još nije podržalo nekoliko evropskih zemalja, među kojima je najznačajnija Nemačka, navodi Gardijan.

Rok za predaju kandidatura za predsednika FIFA ističe 18. novembra, a do tada već poslata pisma podrške mogu biti povučena ili može biti podržan drugi kandidat. Za sada je Infantino jedini kandidat.

Kako sada izgleda, bio bi potreban veliki politički zemljotres da se Infantino smeni. Iako i dalje postoji zabrinutost zbog presedana da se ukine suspenzija reprezentativcu SAD zbog crvenog kartona, nakon lobiranja američkog predsednika Donalda Trampa, nezadovoljstvo uglavnom ispoljavaju evropski savezi.

Infantinu, međutim, nije neophodna podrška Evrope da bi dobio ogromnu većinu od 211 glasova, a osim toga, veći deo kontinenta je već potvrdio da podržava njegov reizbor. Engleski fudbalski savez je među onima koji su poslali pismo podrške mnogo pre Svetskog prvenstva.

Tema predsedničkog kandidata koga bi podržala Evropa dobila je legitimitet iza zatvorenih vrata u poslednjih 10 dana, ali izgledi da se veći broj nacionalnih federacija dogovori oko jednog imena deluju malo verovatno.

Članice FIFA će se u subotu sastati u Njujorku, ali sa Infantinom koji će mu predsedavati nedavni skandali gotovo sigurno neće biti na dnevnom redu. Verovatnije je da će učesnici mnogo više biti zainteresovani da saznaju koje koristi će nacionalni savezi imati od rekordnog prihoda koji je FIFA ostvarila od ovog Svetskog kupa.