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Kako je preneo list Ekip, 27-godišnji fudbaler, koji ima ugovor do 2028. godine, čeka transfer.

Za Kolo Muanija je zainteresovan Juventus, za koji je igrao 2025. godine, ali torinski klub ne želi da pristane na cenu koju je odredio Pari Sen Žermen.

Francuski šampion traži 45 miliona evra za Kolo Muanija, koji je prošle sezone igrao na pozajmici u Totenhemu i postigao pet golova i imao je četiri asistencije u 41 utakmici u svim takmičenjima.

Sa drugim timom trenira i Renato Sančes, koji se vratio u klub po isteku pozajmice u Panatinaikosu.

(Beta)

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