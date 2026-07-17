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Dešan nakon 12 godina napušta kormilo "trikolora", a Zidan će zvanično preuzeti reprezentaciju po završetku aktuelnog Svetskog prvenstva, prenosi čuveni fudbalski insajder Fabricio Romano.

Zinedin Zidan Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, OLIVIER MORIN / AFP / Profimedia

Navodi se da je dogovor između dve strane postignut još u novembru prošle godine, dok će sva neophodna dokumentacija biti potpisana tokom ovog meseca. Zidan je već formirao stručni štab sa kojim će započeti novu eru francuskog nacionalnog tima.

Nekadašnji trener Real Madrida predvodiće Francusku u predstojećoj Ligi nacija, na Evropskom prvenstvu 2028. godine, kao i na Svetskom prvenstvu 2030. godine, gde će pokušati da vrati "trikolore" na svetski vrh.

Odlazak Didijea Dešana dolazi nakon još jednog velikog takmičenja na kojem Francuska nije uspela da stigne do trofeja. "Trikolori" su na aktuelnom Mundijalu zaustavljeni u polufinalu, gde ih je savladala selekcija Španije.

Iako je plasman među četiri najbolje reprezentacije sveta sam po sebi veliki rezultat, u zemlji koja godinama ima jedan od najjačih sastava na planeti eliminacija pre finala ocenjena je kao neuspeh.

Zidan tako preuzima jednu od najtalentovanijih reprezentacija sveta, ali i veliki pritisak očekivanja. Od čoveka koji je kao trener osvojio tri uzastopne titule u Ligi šampiona sa Real Madridom očekuje se da Francuskoj donese novu veliku titulu i započne uspešnu eru na klupi nacionalnog tima.

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