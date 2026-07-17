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Bosanski fudbaler Tarik Muharemović potpisao je petogodišnji ugovor sa Lidsom, saopštio je danas premijerligaški klub.

1/10 Vidi galeriju SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Muharemović je iz Sasuola prešao u Lids za 34 miliona funti, odnosno 40 miliona evra, preneo je Skaj.

To je drugi najveći transfer u istoriji Lidsa, posle dolaska Žoržinja Rutera iz Hofenhajma u januaru 2023. godine za 35,5 miliona funti.

On je 2025. godine pomogao Sasuolu da osvoji titulu u Seriji B, dok je igrao na pozajmici iz Juventusa.

Između ostalog, Muharemović se prethodnih nedelja pominjao u kontroverznom slučaju na Svetskom prvenstvu, nakon što ga je nagazio američki napadač Folarin Balogan.

Balogan je trebalo da bude automatski suspendovan na jednu utakmicu, ali je Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) tu kaznu promenila u uslovnu.

Lids je prošle sezone zauzeo 14. mesto u Premijer ligi.