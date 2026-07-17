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Partizan ne može da registruje nova pojačanja u prelaznom roku dok ne isplati 140.000 evra na osnovu odluke Suda za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani.

Spor je nastao zbog ugovora sa Marselom dos Santosom Siprijanom, bivšim fudbalerom i skautom koji je za klub radio na tržištu Južne Amerike.

Siprijan je potraživao 110.000 evra za skauting usluge dogovorene 2023. godine, tokom mandata tadašnjeg generalnog direktora Miloša Vazure. Iako nijedan od igrača koje je pratio nije stigao u Partizan, sud je presudio u korist Brazilca, a uz glavnicu su dodati troškovi postupka i kamate.

Među fudbalerima koje je Siprijan pratio bili su i igrači koji su kasnije napravili velike transfere, poput Andreja Santosa, Anhela Boržesa, Luisa Giljermea i Bitela.

Crno-beli će moći da registruju buduće novajlije čim izmire dug, ali nova finansijska obaveza dolazi u nezgodnom trenutku za klub.