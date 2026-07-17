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Šalke će na kraju sezone moći da otkupi ugovor 32-godišnjeg nemačkog fudbalera, u slučaju da klub obezbedi opstanak u Bundesligi, kao i da Gosens zabeleži određeni broj nastupa.

"Veoma smo zadovoljni što je Gosens izabrao naš klub. Dobijamo igrača izuzetnog kvaliteta i pravog lidera za naš tim. Tokom proteklih godina Robin je kako u klupskom tako i u reprezentativnom fudbalu, pokazao posvećenost, snažan karakter i nepokolebljivu želju za uspehom", rekao je sportski direktor Šalkea Juri Mulder.

Gosens, koji igra na poziciji levog beka, za reprezentaciju Nemačke odigrao je 24 utakmice, a poslednji nastup zabeležio je prošle godine.

U Fiorentinu je došao 2024. godine iz Union Berlina, jedinog nemačkog tima za koji je nastupao.

Gosens je rođen u nemačkom gradu Emerihu, nedaleko od granice sa Holandijom. Majka mu je Nemica, a otac Holanđanin. Neposredno pre 18. rođendana, 2012. godine, prešao je u holandski Vitese.

U najjačem rangu holandskog fudbala igrao je za Herakles, da bi 2017. godine prešao u Atalantu iz Bergama. Karijeru je 2021. godine nastavio u milanskom Interu, sa kojim je 2023. godine igrao finale Lige šampiona.

Šalke je prošle sezone osvojio titulu u drugom rangu nemačkog fudbala, čime su se vratili u Bundesligu posle pet godina.

(Beta)