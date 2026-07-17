Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ovaj 20-godišnji vezni igrač u Aston Vilu dolazi iz Frajburga, sa kojim je u prošloj sezoni igrao finale Lige Evropa, u kojem su poraženi upravo od njegovog novog tima.

Prema navodima engleskih medija Aston Vila je za Manzambija platila 59,5 miliona funti.

Manzambi je u centru pažnje nakon odličnih nastupa na Svetskom prvenstvu, gde je sa selekcijom Švajcarske stigao do četvrtfinala, u kojem su posle produžetaka poraženi od Argentine sa 1:3.

Prošle sezone proglašen je za najboljeg mladog igrača Lige Evropa.

Aston Vila će novu sezonu započeti 12. avgusta, kada u Salcburgu u finalu Uefa Superkupa igraju protiv Pari Sen Žermena.

(Beta)