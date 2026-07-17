Slušaj vest

Ovaj 20-godišnji vezni igrač u Aston Vilu dolazi iz Frajburga, sa kojim je u prošloj sezoni igrao finale Lige Evropa, u kojem su poraženi upravo od njegovog novog tima.

Prema navodima engleskih medija Aston Vila je za Manzambija platila 59,5 miliona funti.

Manzambi je u centru pažnje nakon odličnih nastupa na Svetskom prvenstvu, gde je sa selekcijom Švajcarske stigao do četvrtfinala, u kojem su posle produžetaka poraženi od Argentine sa 1:3.

Prošle sezone proglašen je za najboljeg mladog igrača Lige Evropa.

Aston Vila će novu sezonu započeti 12. avgusta, kada u Salcburgu u finalu Uefa Superkupa igraju protiv Pari Sen Žermena.

(Beta)

Ne propustiteFudbalINFANTINO NA KORAK OD NOVOG MANDATA: Više od 200 zemalja već reklo "da"
Đani Infantino
FudbalPARTIZAN BLOKIRAN PRED PRELAZNI ROK: Dug od 140.000 evra zaustavio pojačanja
Stadion Partizana ispunjen do poslednjeg mesta na utakmici protiv Oleksandrije
FudbalPRIČA JE ZAVRŠENA - LEGENDA NA KLUPI FRANCUSKE! On ima zadatak da vrati "trikolore" na krov Evrope i sveta!
Mundijal 2026, Francuska, Engleska, Lamin Jamal, Kilijan Mbape
FudbalTUŽAN DAN ZA ITALIJANSKI FUDBAL: Preminuo tvorac najvećeg čuda u istoriji Verone
Osvaldo Banjoli

04:18
FUDBALSKI SPEKTAKL ILI POLITIČKI PROJEKAT? Avramović i Stanković bez zadrške o onome što se dešava iza kulisa Izvor: Kurir televizija