In-Bom Hvang od naredne sezone igraće za Porto.
TRANSFER PIJACA
LJUBIMAC NAVIJAČA ZVEZDE NAPRAVIO TRANSFER KARIJERE: Korejac novi igrač evropskog velikana
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Bivši fudbaler Zvezde u nedelju će obaviti sve potrebne formalnosti i potpisati za novi klub u koji stiže iz Fejenorda gde je proveo prethodne dve sezone.
Hvang In Bom Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Starsport/Srđan Stevanović
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Hvang je sa holandskim klubom imao je još dve godine ugovora.
Čelnici Porta i Holanđani su prethodnih dana postigli sporazum u vezi sa visinom obeštećenja za koje će Korejac postati novi igrač Porta u pitanju je suma od pet miliona evra.
Reprezentativac Južne Koreje sa Portom je dogovorio trogodišnju saradnju, uz opciju produžetka na još godinu.
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