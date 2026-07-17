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Bivši fudbaler Zvezde u nedelju će obaviti sve potrebne formalnosti i potpisati za novi klub u koji stiže iz Fejenorda gde je proveo prethodne dve sezone.

1/10 Vidi galeriju Hvang In Bom Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Starsport/Srđan Stevanović

Hvang je sa holandskim klubom imao je još dve godine ugovora.

Čelnici Porta i Holanđani su prethodnih dana postigli sporazum u vezi sa visinom obeštećenja za koje će Korejac postati novi igrač Porta u pitanju je suma od pet miliona evra.

Reprezentativac Južne Koreje sa Portom je dogovorio trogodišnju saradnju, uz opciju produžetka na još godinu.