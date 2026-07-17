Slušaj vest

Bivši fudbaler Zvezde u nedelju će obaviti sve potrebne formalnosti i potpisati za novi klub u koji stiže iz Fejenorda gde je proveo prethodne dve sezone.

Hvang In Bom Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Starsport/Srđan Stevanović

Hvang je sa holandskim klubom imao je još dve godine ugovora.

Čelnici Porta i Holanđani su prethodnih dana postigli sporazum u vezi sa visinom obeštećenja za koje će Korejac postati novi igrač Porta u pitanju je suma od pet miliona evra.

Reprezentativac Južne Koreje sa Portom je dogovorio trogodišnju saradnju, uz opciju produžetka na još godinu.

Ne propustiteFudbal"ZATVORIĆE AERODROM I NEĆEŠ SE VRATITI KUĆI" Hvan otišao iz Zvezde, pa ostavio bez teksta sunarodnika koji je ostao na Marakani!
cukarickizvezda263940.jpg
FudbalHVAN I DEFINITIVNO NAPUSTIO ZVEZDU: Crveno-beli "Brus Li" se biranim rečima obratio klubu i Delijama!
hvana1.jpg
FudbalHVANG POZVAO NAVIJAČE NA PROSLAVU TITULE: "Jedva čekam da doživim to u subotu, čuo sam da su zvezdaši pripremili fantastičnu..."
hvan2.jpg
FudbalCRVENA ZVEZDA JAČA U NASTAVKU SUPERLIGE: Reprezentativac se posle duže pauze vratio na Marakanu!
hvan2.jpg

00:24
Kornel Sič jedva izašao s terena posle crvenog kartona Izvor: MONDO/Milutin Vujičić