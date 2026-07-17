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1/6 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Zvezda je na otvaranju nove sezone na svom terenu savladala Mačvu rezultatom 5:0.

Strelci za crveno-bele bili su Duarte u 8, Krunić u 18, a Kone je postigao autogol u 33. minutu. Kostov je bio dvostruki strelac u 48 i 82. minutu.

Svoje impresije posle meča izneo je trener crveno-belih Dejan Stanković, koji je bio zadovoljan prikazanim.

"Upravo smo na tome radili. Rasporedili minutažu, taman koliko je dovoljno svakome da se vrati. Seol je Seol, Arnautović se vratio, Katai, Čam... Zadovoljan sam. Tražio sam da bude dinamično, da se ne umrtvimo. Nije stvar u golovima, nego da stvaramo šanse, ispoštujemo što smo se dogovorili. Čeka nas maraton, borba sa samim sobom, hvala navijačima koji su lepo popunili tribine", rekao je Stanković.

Rade Krunić je zbog povrede igru napustio ranije od očekivanog.

"Možda ima razloga za brigu, ali to ćemo saznati sutra. Ako je igrao 10-15 minuta sa bolom znači da ne bi trebalo da je ništa opasnije", zaključio je Stanković.