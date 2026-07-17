Železničar u Pančevu pobedio Radnički iz Niša sa 2:1 na otvaranju nove sezone.
SUPERLIGA SRBIJE
PANČEVCI SPREMNI ZA BRAGU: Železničar pobedio Radnički iz Niša na startu Super lige
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Domaći tim je poveo golom Nikole Jovanovića u 13. minutu, dok je izjednačenje niškoj ekipi doneo Luka Izderić u 30. minutu.
Pobednički gol za Železničar postigao je Nikola Đuričić u 71. minutu.
Železničar u četvrtak dočekuje ekipu Brage, u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija, a u domaćem takmičenju ih zatim očekuje gostovanje Radničkom u Kragujevcu.
Radnički iz Niša u drugom kolu Super lige Srbije dočekuje Čukarički.
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