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Domaći tim je poveo golom Nikole Jovanovića u 13. minutu, dok je izjednačenje niškoj ekipi doneo Luka Izderić u 30. minutu.

Pobednički gol za Železničar postigao je Nikola Đuričić u 71. minutu.

Železničar u četvrtak dočekuje ekipu Brage, u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija, a u domaćem takmičenju ih zatim očekuje gostovanje Radničkom u Kragujevcu.

Radnički iz Niša u drugom kolu Super lige Srbije dočekuje Čukarički.

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