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Fudbaleri Partizana gostuju Zemunu u utakmici 1. kola nove sezone Superlige Srbije.

1/7 Vidi galeriju Partizan - Lokomotiva, prijateljska utakmica Foto: FK Partizan

Crno-beli sa novim trenerom Sašom Ilićem imaju velike ambicije u novoj sezoni, kako na domaćoj tako i na evropskoj sceni.

Na premijeri Partizan gostuje povratniku u elitu Zemunu i očekuje se vrlo zanimljiv meč.

Meč se se igra na Ubu, sa početkom u 20 časova.

Utakmicu možete gledati na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.