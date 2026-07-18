Partizan protiv povratnika u elitu.
SUPERLIGA SRBIJE
CRNO-BELI NA UBU OTVARAJU NOVU SEZONU: Evo gde možete pratiti prenos meča Zemun - Partizan
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Fudbaleri Partizana gostuju Zemunu u utakmici 1. kola nove sezone Superlige Srbije.
Partizan - Lokomotiva, prijateljska utakmica Foto: FK Partizan
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Crno-beli sa novim trenerom Sašom Ilićem imaju velike ambicije u novoj sezoni, kako na domaćoj tako i na evropskoj sceni.
Na premijeri Partizan gostuje povratniku u elitu Zemunu i očekuje se vrlo zanimljiv meč.
Meč se se igra na Ubu, sa početkom u 20 časova.
Utakmicu možete gledati na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.
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