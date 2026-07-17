Brazilski fudbaler Markos Leonardo novi je igrač Ajaksa, saopštio je holandski tim.
Fudbal
BOMBA U AMSTERDAMU! Ajaks doveo gol-mašinu iz Al Hilala za skoro 20 miliona evra
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Ovaj 23-godišnji napadač u klub iz Amsterdama dolazi nakon što je dve godine nastupao za saudijski Al-Hilal, a za taj klub odigrao je 82 utakmice, postigavši 48 golova.
Leonardo je sa Ajaksom potpisao petogodišnji ugovor u transferu vrednom malo manje od 20 miliona evra.
On je tako postao peto najskuplje pojačanje u istoriji Ajaksa, ujedno 11. Brazilac koji će obući dres kluba iz Amsterdama.
Karijeru je počeo u domaćem Santosu, za koji je igrao i legendarni Pele, da bi 2024. godine prešao u Benfiku iz Lisabona.
Ajaks sezonu započinje u četvrtak, kada od 20.00 gostuju ekipi Vojvodine u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
(Beta)
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