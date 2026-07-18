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Posle pobede protiv Radničkog iz Niša rezultatom 2:1 na startu nove sezone Mozzart Bet Super lige Srbije, utiske je sumirao levi bek Železničara Nikola Đuričić, odlučujućeg pogotka.

– Utisci su dobri. Pobeda je najbitnija za početak sezone i važno je da smo startovali sa tri boda. Ipak, ne mogu da budem potpuno zadovoljan, jer smo samo u pojedinim momentima izgledali onako kako bi trebalo da izgledamo tokom cele utakmice. Upravo ti dobri momenti doneli su nam oba gola. Mislim da je trebalo da budemo strpljiviji sa loptom i da radimo stvari koje treniramo i koje smo prikazivali na pripremnim utakmicama. Pre svega, energetski nismo bili na dovoljno dobrom nivou. Čestitam ekipi Radničkog na dobroj utakmici. Mislim da smo odigrali kvalitetan meč i želim im puno sreće u nastavku prvenstva – istakao je Đuričić.

Kažeš da ekipa nije briljirala, ali ste uprkos tome ostvarili pobedu. Koliko znači što ste i u takvoj utakmici osvojili tri boda protiv neugodnog rivala kakav je Radnički?

– Sigurno da znači mnogo. Tri boda su najvažnija, pogotovo ove godine kada je prvenstvo nikad teže i zahtevnije. Svaki bod će biti veoma bitan. To što smo i iz nešto slabije igre uspeli da osvojimo tri boda svakako ima značaj, ali naš cilj treba da bude da do pobeda dolazimo kroz dobru igru. Dešavalo nam se i ranije da odigramo odličnu utakmicu, a da ne pobedimo. Naravno, nije smak sveta, ali potrudićemo se da ispravimo neke stvari, pre svega da energetski izgledamo mnogo bolje.

1/8 Vidi galeriju FK Železničar Pančevo nove svlačionice Foto: FK Železničar Pančevo

Uspeo si da se upišeš u strelce i doneseš ekipi pobedu. Možeš li da opišeš kako je gol izgledao iz tvog ugla?

– Generalno volim da igram do noge, da razmenjujem pasove. Mislim da smo iz naše poslednje linije veoma lako došli do njihove završne trećine. Utrčao sam iz drugog plana, što volim da radim, kako bih doprineo ekipi i u napadu. Na kraju sam se nagradio tom kretnjom i postigao gol. Nadam se da neće biti jedini ove sezone, ali najvažnije je da smo pobedili.

Već u sredu sledi istorijska utakmica za Železničar, prvi evropski meč u istoriji kluba, protiv Brage na stadionu SRC Mladost. Šta očekuješ?

– O Bragi ne treba mnogo pričati. Znamo kakav je to protivnik. Moramo energetski da izgledamo pet puta bolje nego danas ako želimo da budemo konkurentni i da ostanemo u utakmici. Nadam se da ćemo do srede podići nivo igre i izgledati onako kako trener želi – zaključio je Đuričić.