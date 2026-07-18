Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Serhio Penja u dresu Alijance iz Lime

Slušaj vest

Serhio Penja novi je fudbaler OFK Beograda i biće veliko pojačanje za tim sa Karaburme.

Kurir je još pre nekoliko dana najavio dolazak Serhija Penje među Romantičare, a radi se o fudbaleru koji je odigrao 51 utakmicu za reprezentaciju Perua.

Serhio Penja od 2017. standardno igra za nacionalni fudbalski tim Perua. Radi se o veznom fudbaleru koji igra na poziciji klasične "desetke".

Serhio Penja u društvu sportskog direktora OFK Beograda Andreja Mrkele Foto: www.ofkbeograd.com

- Zdravo, samo sam hteo da vam kažem da sam stigao u Beograd pre nekoliko dana. Čuo sam da ovaj klub ima veliku istoriju. U prošlosti je igrao protiv klubova kao što su Totenhem, Atletiko Madrid, Galatasaraj. Navijači su, takođe, sjajni, pa očekujem lepu atmosferu. Sezona uskoro počinje, nadam se dobrim rezultatima - obratio se Penja navijačima OFK Beograda preko društvenih mreža.

Fudbaler iz Perua je karijeru počeo u Alijanci iz Lime, igrao je još i za San Martin, Granadu, Tondelu, Emen, Malme, PAOK i Sakarijaspor.

Romantičari će u nedelju gostovati Vojvodini u prvom kolu Super lige.