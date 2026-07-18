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Biće to duel starih znanaca, koji se prethodnih sezona vodili borbe u elitnom rangu srpskog fudbala, ali su i ranije često odmeravali snage u srpskoligaškim okvirima.

Važna novina za sve gledaoce koji budu želeli da mečeve u sezoni koja će za belo-crne početi u nedelju posmatraju za zapadne tribine, je da će ulaz biti moguć isključivo iz Žarkovačke ulice, dok će na raniji ulaz iz Majdanpečke ulice biti otvoren samo za službena lica, predstavnike medija i za VIP ložu.

Čukarički - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kao i prethodnih sezona, ulaz na istočnu tribinu (iz Majdanpečke ulice) biće slobodan, dok će ulaznice za premijerni meč u sezoni 2026/27 na Banovom brdu biti prodavane na blagajni stadiona na dan utakmice, po ceni od 300 dinara.

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Grobari na utakmici Partizan - Čukarički Izvor: Kurir