Biće to duel starih znanaca, koji se prethodnih sezona vodili borbe u elitnom rangu srpskog fudbala , ali su i ranije često odmeravali snage u srpskoligaškim okvirima.

Važna novina za sve gledaoce koji budu želeli da mečeve u sezoni koja će za belo-crne početi u nedelju posmatraju za zapadne tribine, je da će ulaz biti moguć isključivo iz Žarkovačke ulice, dok će na raniji ulaz iz Majdanpečke ulice biti otvoren samo za službena lica, predstavnike medija i za VIP ložu.