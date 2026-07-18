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Arbitar iz Severne Irske Ben MekMaster sudiće revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija između fudbalera Une Štrasen i Partizana, saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA).

Kako je saopštila UEFA, MekMaster će predvoditi sudijsku četvorku iz Severne Irske na meču koji se igra 30. jula od 20 i 15 u Luksemburgu. Asistenti će biti Stiven Bel i Džon Doerti, a Kristofer Morison je određen za četvrtog sudiju. VAR tehnologije nema u ovoj fazi takmičenja.

Ranije je bilo objavljeno da će kazahstanski arbitar Danijar Sahi sa trojicom zemljaka biti zadužen za prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija koji se igra u četvrtak 23. jula od 21 čas u Beogradu.

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