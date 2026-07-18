Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Mulahusejnović je pogodio stativu u prvom napadu. Prethodno je Dibuš jedna odbranio šut Mitrovića.

Slušaj vest

Portugalac Migel Nogeira i Grk Hristos Vergetis sudiće utakmice između fudbalera Vojvodine i Ajaksa u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Nogeira će u četvrtak 23. jula od 20 časova na stadionu "Karađorđe" predvoditi kompletno portugalsku sudijsku četvorku. Paulo Bras i Nuno Filipe Figejredo Pires biće uz aut linije, a Helder Filipe je određen za četvrtog sudiju.

Kad je u pitanju revanš meč, koji će se igrati 30. jula od 20 časova na stadionu "Johan Krojf Arena" u Amsterdamu, UEFA je poverenje dala grčkoj četvorci.

Vergetis će biti glavni, a za njegove pomoćnike određeni su Andreas Fotopulos i Konstantinos Staikos. Dimitrios Mosku će biti četvrti sudija.

U drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija ne koristi se VAR tehnologija.