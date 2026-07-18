Novak Simović će suditi meč Helsinki - Kolrejn 23. jula u Ligi konferencija, saopštila je UEFA.
Fudbal
PRAVAC HELSINKI! Novak Simović deli pravdu na meču kvalifikacija za Ligu konferencija
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Srpski arbitar Novak Simović sudiće meč Helsinki - Kolrejn u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA).
Kako je saopštila UEFA, Simović će biti na centru 23. jula od 18 časova u Helsinkiju, u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Asistenti Simoviću biće Nikola Đorović i Miloš Simović, dok je Stanko Ostraćanin određen za četvrtog sudiju.
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