Slušaj vest

Srpski arbitar Novak Simović sudiće meč Helsinki - Kolrejn u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA).

Kako je saopštila UEFA, Simović će biti na centru 23. jula od 18 časova u Helsinkiju, u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Asistenti Simoviću biće Nikola Đorović i Miloš Simović, dok je Stanko Ostraćanin određen za četvrtog sudiju.

Ne propustiteFudbalPENAL ZA CRVENU ZVEZDU U KRUŠEVCU: VAR je rekao svoje, šta vi kažete? (VIDEO)
Penal za Crvenu zvezdu u Kruševcu
FudbalVAR ISPRAVIO SUDIJU: Ovako je Radnički izjednačio protiv Partizana
Radnički Niš, FK Partizan
FudbalŠOK! SUSPENZIJA ZA POZNATOG SRPSKOG SUDIJU!? Razlog je neverovatan - učinio je nešto strogo zabranjeno!
4z3434z4.jpg
FudbalRASIM LJAJIĆ DIGAO GLAS, PA PREDLOŽIO REVOLUCIONARNI KORAK: "Zvezdi ne sme da sudi Jovanović, a nama sme Simović?! Priznao je da nas je OŠTETIO" Evo šta TRAŽI!
PARTIZAN-PRESS_24.JPG

00:30
Igrači Vojvodine pozdravili navijače, pa se zagrlili, ovako za cms Izvor: MONDO/Milutin Vujičić