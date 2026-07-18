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Španski fudbaler Žoel Roka potpisao je za Olimpijakos, saopštio je grčki klub.

"Olimpijakos objavljuje potpisivanje ugovora sa Žoelom Rokom. Španski krilni igrač je rođen u Kamprodonu 7. juna 2005. godine.

Počeo je u omladinskim selekcijama Barselone, a 2019. godine prešao je u Đironu, za koju je u upravo završenoj sezoni odigrao 33 utakmice, od kojih 32 u La Ligi (tri gola i jedna asistencija)", navodi se u objavi kluba.

Roka je bio član svih mlađih reprezentacija Španije, ali još nije debitovao za A selekciju.

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