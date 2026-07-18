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Fudbaleri Vojvodine novu sezonu u Mocart Bet Super ligi Srbije dočekuju sa velikim ambicijama, a pred početak prvenstva poruku svim navijačima, stručnom štabu i igračima uputio je predsednik kluba Dragoljub Zbiljić.

Prvi čovek „stare dame“ istakao je da samo zajedništvom klub može da ostvari zacrtane ciljeve i pozvao sve kojima je Vojvodina u srcu da budu uz ekipu tokom cele sezone.

– Navijačima, stručnom štabu, igračima i svima kojima je Vojvodina u srcu želim srećan početak novog prvenstva. Idemo svi kao jedan u napad na najviše ciljeve. Vidimo se na stadionu da zajednički napravimo ambijent za velike rezultate – poručio je predsednik FK Vojvodina Dragoljub Zbiljić.

Vojvodina u nedelju, 19. jula od 19 časova otvara novu sezonu u Mocart Bet Super ligi Srbije utakmicom sa OFK Beogradom.

FK Vojvodina poziva navijače da kupe karte i obezbede svoje mesto na „Karađorđu“ i da, kao i uvek, budu 12. igrač za tim Miroslava Tanjge.

Svi zajedno – vidimo se na stadionu „Karađorđe“.