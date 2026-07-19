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Fudbaleri Vojvodine u nedelju od 19 časova na stadionu „Karađorđe“ dočekuju OFK Beograd u prvom kolu nove sezone Mocart Bet Super lige Srbije.

Fudbaler Vojvodine Petar Sukačev istakao je da ekipa maksimalno poštuje prvog rivala i da je sav fokus usmeren isključivo na duel sa OFK Beogradom, bez razmišljanja o evropskom izazovu koji sledi u četvrtak.

– Čeka nas početak nove sezone u domaćoj ligi i želimo da ga otvorimo na pravi način. Dobro smo radili tokom priprema, spremni dočekujemo prvenstvo i verujem da ćemo to pokazati na terenu. OFK Beograd je kvalitetna ekipa i sigurno nas očekuje zahtevna utakmica, ali igramo kod kuće i želimo da osvojimo tri boda – počeo je priču Sukačev.

Dvomeč u kvalifikacijama za Ligu Evrope sa jakom ekipom Ferencvaroša nije ostavio traga, a izvučene su pouke.

– Bilo je tu nekoliko detalja koji su bili na strani našeg rivala i na kraju su rešili pitanje pobednika tog dvomeča. Naravno, možemo mnogo bolje i to ćemo pokazati. Ritam je takav da nema previše mesta da se osvrćemo na ono što je bilo, već gledamo šta nas čeka, a to je prvo ekipa OFK Beograda.

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Sukačev naglašava da u svlačionici nema priče o Ajaksu, već samo narednom rivalu:

– U fudbalu je najvažnija sledeća utakmica, a za nas je to OFK Beograd. Ako budemo gledali predaleko unapred, možemo samo sebi da napravimo problem, potpuno smo fokusirani na nedeljnu utakmicu.

Usledio je osvrt na prvog protivnika.

– Kvalitetna ekipa, dobro su se pojačali i sigurno imaju velike ambicije u ovoj sezoni. Međutim, mi gledamo samo sebe, ulazimo u svaki meč sa istom ciljem, kako u nedelju, tako i na svakoj narednoj utakmici.

Na kraju je uputio poziv navijačima da ispune tribine stadiona „Karađorđe“ i pruže podršku ekipi od samog starta prvenstva.

– Pozvao bih sve naše navijače da dođu u što većem broju. Njihova podrška nam mnogo znači i uvek nam daje dodatnu energiju. Želimo da zajedno na najbolji mogući način započnemo novu sezonu – zaključio je biser Voše, Petar Sukačev.