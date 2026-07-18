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Fudbaleri Crvene zvezde silovito su započeli odbranu duple krune, pošto su na premijeri na stadionu "Rajko Mitić" savladali Mačvu iz Šapca rezultatom 5:0 (3:0).

Međutim, posle utakmice uvukao se strah u redove stručnog štaba Crvene zvezde i navijača, jer je jedan od najboljih igrača Rade Krunić pre vremena i sa bolom napustio igru.

Rade Krunić je važan igrač u sistemu Crvene zvezde Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Elšnik kao zamena

Rade Krunić izašao je sa terena u 62. minutu, kada ga je zamenio Timi Maks Elšnik. U pratnji lekara nekadašnji fudbaler Milana uputio se ka svlačionici. Nije tajna da je Rade Krunić jedan od najvažnijih fudbalera u taktičkoj postavci Crvene zvezde.

Treba se setiti samo prošlog leta koliko je bilo važno njegovo prisustvo u dvomeču kvalifikacija za Ligu šampiona protiv poljskog Leha, kada je bio najbolji igrač na terenu. I isto tako, koliko je nedostajao protiv kiparskog Pafosa u prvoj utakmici, koju su crveno-beli izgubili na Marakani.

1/15 Vidi galeriju Rade Krunić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Sedam do deset dana pauze

Trener Dejan Stanković posle utakmice sa Mačvom bio je zabrinut kada je Rade Krunić u pitanju, a dan nakon utakmice Kurir je dobio informaciju iz Crvene zvezde, vezano za zdravstveno stanje Radeta Krunića.



- Dobio je Krunić jak udarac i trener Stanković neće rizikovati sa njegovim igranjem u Severnoj Irskoj. Predstoji mu sedam do deset dana pauze, kako bi bio spreman za naredne utakmice u Superligi i kvalifikacijama za Ligu šampina.

Dejan Stanković i Rade Krunić na proslavi duple krune Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Neće biti u avionu

Sada je jasno da Rade Krunić neće biti u ponedeljak u avionu za Severnu Irsku, gde Crvenu zvezdu u utorak od 21.00 čas čeka prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, protiv tamošnjeg prvaka Larna.

- Čeka nas "veštak" i teško adaptiranje na tu podlogu. To su insajderske informacije. Svaka ekipa koja je tamo došla imala je problem. Igrali su superkup, to je jedna tvrda utakmica. Manje-više, rival je njihovog ranga, sa pet igrača pozadi, tri-dva i direktna igra. Ja to isto očekujem protiv nas, iako su protiv Tre Fjoria iz San Marina igrali sa 4-3-3 uz neke rotacije, gde vinger posle postaje štoper - rekao je Stanković.

U Crvenoj zvezdi su mirno primili vest o Radetu Kruniću i njegovoj povredi. Iskusnom fudbaleri predstoji mirovanje i lečenje, a onda i lagani treninzi, te povratak u ekipu. Na utakmici protiv Larna trebalo bi da ga zameni Timi Maks Elšnik i igra u paru sa Abu Fanijem. Na tom mestu zadnjeg veznog, Crvena zvezda ima talentovanog Mateja Gaštarova, kao i Mahmuda Badža.