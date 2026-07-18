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Nekadašnji fudbaler Partizana Nemanja Nikolić novi je igrač TSC-a, saopštio je  klub iz Bačke Topole.

TSC, koji ove sezone igra u Prvoj ligi Srbije, u svom saopštenju nije naveo detalje ugovora koji je potpisao sa 33-godišnjim srpskim napadačem, koji je u klub iz Bačke Topole došao iz podgoričke Budućnosti.

Nikolić je za Partizan igrao u dva mandata - prvo od 2018. do 2020. godine, a potom i od 2023. do 2025. godine.

U svojoj poslednjoj sezoni u dresu crno-belih je postigao 11 golova na ukupno 33 odigrane utakmice.

U Super ligi Srbije je igrao još i za Vojvodinu i Spartak iz Subotice, zabeleživši ukupno 207 odigranih utakmica, 65 postignutih golova i 40 upisanih asistencija u prvom rangu državnog prvenstva.

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Crveni karton Kornel Suč Izvor: Arena 2 Premium