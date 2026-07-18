Slušaj vest

Trinkao je sa Al Ahlijem potpisao četvorogodišnji ugovor, a poznati insajder Fabricio Romano je preneo da je saudijski klub platio Sportingu 40 miliona evra za 26-godišnjeg portugalskog krilnog napadača.

Portugalski fudbaler je u Sporting došao 2022. godine iz Barselone, i od tad je odigrao ukupno 208 utakmica, postigao 47 golova i upisao 51 asistenciju za klub iz Lisabona.

Kao član Sportinga je izabran u idealan tim portugalskog prvenstva u prethodne dve sezone, a sa klubom iz Lisabona je osvojio dve titule prvaka Portugala i jedan trofej u nacionalnom kupu.

Pored Sportinga i Barselone, u karijeri je igrao i za Vulverhempton i Bragu, dok je za reprezentaciju Portugala, za koju je nastupao i na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, odigrao ukupno 19 utakmica i postigao tri gola.

Trinkao je rekao da je veoma ponosan što je postao član Al Ahlija.

"Svestan sam značaja ovog kluba, njegove istorije i navijača. Strast koju sam video kod navijača Al Ahlija bila je jedan od glavnih razloga koji su me podstakli da se upustim u ovu avanturu, a svima obećavam da ću se zajedno sa saigračima boriti za uspehe i radost navijača", kazao je Trinkao, a preneo sajt kluba.

(Beta)