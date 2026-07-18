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Fudbalski klub Čelsi dogovorio je rekordan transfer vredan 117 miliona funti za dovođenje engleskog veziste Morgana Rodžersa iz Aston Vile, preneli su danas britanski mediji.

1/4 Vidi galeriju Čelsi - Aston Vila Foto: Paul Terry / imago sportfotodienst / Profimedia, Mark Greenwood / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovaj 23-godišnjak će potpisati šestogodišnji ugovor za klub sa Stamford Bridža, uz opciju produžetka na još godinu dana, naveo je Bi-Bi-Si (BBC).

Rodžers će obaviti lekarske preglede u ponedeljak, nakon povratka reprezentacije Engleske sa Svetskog prvenstva.

Ovaj dogovor postaviće novi transfer rekord za jednog engleskog fudbalera, nadmašivši sumu od 116 miliona funti koju je Mančester Siti ranije ovog leta dogovorio sa Notingem Forestom za Eliota Andersona.

Rodžers postaje najskuplje pojačanje u istoriji Čelsija, nadmašivši 107 miliona funti potrošenih na argentinskog igrača Enca Fernandesa 2023. godine.

Rodžers, koji je ranije bio član Mančester Sitija, pridružio se Vili iz Midlsbroa 1. februara 2024. godine. Postigao je 21 gol u 85 prvenstvenih nastupa za izabranike Unaija Emerija i bio je deo tima koji je prošle sezone osvojio Ligu Evropa.

On je odigrao 21 utakmicu za reprezentaciju Engleske i postigao jedan gol.