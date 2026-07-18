"Prvo da čestitam Zemunu na osvojenom bodu i poželim sreću u nastavku sezone. Što se tiče Partizana i naše igre, zadovoljan sam sa prvih 20-25 minuta, posle toga nisam. Čak u određenim trenucima je postojala anarhija kod igrača Partizana i radili su ono što ne treba da rade. Ali, dobro. Vreme je pred nama, probaćemo i to da sredimo", rekao je Saša Ilić za Arena sport