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Fudbaleri Partizana i Zemuna odigrali su nerešeno 2:2 u utakmici 1. kola nove sezone Superlige Srbije.

Foto galerija sa Uba Foto: Startsport

Utakmica je odigrana na Ubu gde Zemun nastupa trenutno kao domaćin.

Strelci za Partizan bili su Aleksić u 19 i Ugrešić u 76. minutu.

Oba pogotka za Zemun postigao je Petrović prvo u 57, a potom i u trećem minutu nadoknade vremena.

Svoje impresije posle meča izneo je trener crno-belih Saša Ilić koji je debitovao na klupi Partizana na ovom meču.

"Prvo da čestitam Zemunu na osvojenom bodu i poželim sreću u nastavku sezone. Što se tiče Partizana i naše igre, zadovoljan sam sa prvih 20-25 minuta, posle toga nisam. Čak u određenim trenucima je postojala anarhija kod igrača Partizana i radili su ono što ne treba da rade. Ali, dobro. Vreme je pred nama, probaćemo i to da sredimo", rekao je Saša Ilić za Arena sport

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Mesi Jamal Izvor: Kurir