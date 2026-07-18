"Na papiru smo mogli da startujemo sa lakšom utakmicom, ali ja volim da kažem da sa svima mora da se igra. Turbulentna utakmica, nismo postojali u prvom poluvremenu. Bili smo pod utiskom ambijenta, protivnika i svega toga. Na poluvremenu smo seli, porazgovarali i pogledali se u oči. Tu smo rekli da nije problem izgubiti utakmicu, problem je biti poražen, problem je to da ne pokušamo da igramo fudbal, problem je odreći se svog DNK. Drago mi je da je Zemun pokazao delić onoga što smo demonstrirali prethodne sezone. Sadržajna utakmica, četiri pogotka. Patili smo, proveli smo vremena dosta u defanzivi, imali su puno prilika igrači Partizana. Na kraju nekim pristupom smo zaslužili ovaj bod zaista.", rekao je Kuljić