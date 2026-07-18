TRENER ZEMUNA ODUŠEVLJEN POSLE PARTIZANA: Na poluvremenu smo se pogledali u oči...
Fudbaleri Zemuna I Partizana odigrali su nerešeno 2:2 u utakmici 1. kola nove sezone Superlige Srbije.
Utakmica je odigrana na Ubu gde Zemun nastupa trenutno kao domaćin.
Strelci za Partizan bili su Aleksić u 19 i Ugrešić u 76. minutu.
Oba pogotka za Zemun postigao je Petrović prvo u 57, a potom i u trećem minutu nadoknade vremena.
Trener Zemuna Milan Kuljić bio je oduševljen osvajanjem boda protiv velikog favorita.
"Na papiru smo mogli da startujemo sa lakšom utakmicom, ali ja volim da kažem da sa svima mora da se igra. Turbulentna utakmica, nismo postojali u prvom poluvremenu. Bili smo pod utiskom ambijenta, protivnika i svega toga. Na poluvremenu smo seli, porazgovarali i pogledali se u oči. Tu smo rekli da nije problem izgubiti utakmicu, problem je biti poražen, problem je to da ne pokušamo da igramo fudbal, problem je odreći se svog DNK. Drago mi je da je Zemun pokazao delić onoga što smo demonstrirali prethodne sezone. Sadržajna utakmica, četiri pogotka. Patili smo, proveli smo vremena dosta u defanzivi, imali su puno prilika igrači Partizana. Na kraju nekim pristupom smo zaslužili ovaj bod zaista.", rekao je Kuljić