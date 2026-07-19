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Fudbaleri Novog Pazara i Radničkog 1923 iz Kragujevca otvorili su novu sezonu u Super ligi Srbije utakmicom na stadionu kraj Jošanice.

Domaći Novi Pazar slavio je sa 1:0 golom Davidovića u 33. minutu.

1/9 Vidi galeriju Tuča navijača i policije u Novom Pazaru Foto: Printskrin

I dok je na tribinama sve prošlo bez incidenata, po završetku meča došlo je do velike tuče na ulicama grada.

Po pisanju lokalnih portala, došlo je do sukoba navijača iz Kragujevca i policije prilikom izlaska sa Gradskog stadiona.

Prema onome što se vidi na snimku koji je objavljen na nalogu portala "Tri K" na društvenoj mreži Instagram, grupa gostujućih navijača krenula je ka delu stadiona sa kojeg su izlazili simpatizeri Novog Pazara.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku incidenta, kao ni o eventualno povređenima ili privedenima.