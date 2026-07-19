Do tuče je došlo kada su navijači gostujuće ekipe pokušali da se probiju do tribine sa domaćim navijačima
Fudbal
POJAVILI SE SNIMCI OPŠTEG HAOSA U NOVOM PAZARU: Navijači se posle utakmice sukobili sa policijom!
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Fudbaleri Novog Pazara i Radničkog 1923 iz Kragujevca otvorili su novu sezonu u Super ligi Srbije utakmicom na stadionu kraj Jošanice.
Domaći Novi Pazar slavio je sa 1:0 golom Davidovića u 33. minutu.
Tuča navijača i policije u Novom Pazaru Foto: Printskrin
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I dok je na tribinama sve prošlo bez incidenata, po završetku meča došlo je do velike tuče na ulicama grada.
Po pisanju lokalnih portala, došlo je do sukoba navijača iz Kragujevca i policije prilikom izlaska sa Gradskog stadiona.
Prema onome što se vidi na snimku koji je objavljen na nalogu portala "Tri K" na društvenoj mreži Instagram, grupa gostujućih navijača krenula je ka delu stadiona sa kojeg su izlazili simpatizeri Novog Pazara.
Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku incidenta, kao ni o eventualno povređenima ili privedenima.
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