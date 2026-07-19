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Postoje fudbalski potezi koji se pamte mnogo duže od samog rezultata utakmice. Jedan od njih je čuveni slobodan udarac Roberta Karlosa - lopta je delovala kao da ide daleko od gola, a onda je promenila pravac i završila u mreži.

Taj pogodak i danas gledaju čak i oni koji tada nisu pratili fudbal. Upravo takva energija, nepredvidivost i želja za pobedom sada postaju deo BetWinner priče u Srbiji. BetWinner, internacionalna platforma za sportsko klađenje i kazino igre, dostupan je domaćim korisnicima, a jedno od najprepoznatljivijih lica brenda jeste nekadašnji fudbaler Real Madrida i reprezentacije Brazila - Roberto Karlos.

Svetski šampion, trostruki osvajač Lige šampiona i vlasnik jedne od najpoznatijih levica u istoriji fudbala već godinama sarađuje sa BetWinnerom kao ambasador brenda. Njegova brzina, energija, harizma i pobednički mentalitet predstavljaju vrednosti koje BetWinner želi da približi i publici u Srbiji. Roberto Karlos stiže u Srbiju Posebno zanimljiva vest za domaće ljubitelje fudbala jeste najavljena poseta Roberta Karlosa Srbiji krajem godine. Publika bi tako mogla da dobije priliku da uživo vidi i upozna jednog od najpoznatijih fudbalera svoje generacije - igrača čiji su prodori, snažni udarci i golovi obeležili jednu eru. Za mnoge navijače to neće biti samo susret sa nekadašnjim igračem Real Madrida i Brazila, već prilika da upoznaju legendu koju su godinama gledali na najvećim svetskim stadionima.

Jer, budimo iskreni: ko bar jednom nije pokušao da izvede slobodan udarac kao Roberto Karlos? Više detalja o njegovom dolasku, terminu posete i aktivnostima za publiku biće objavljeno naknadno. Sportsko klađenje prilagođeno domaćoj publici BetWinner korisnicima u Srbiji donosi veliki izbor događaja za sportsko klađenje pre početka i tokom utakmica. U ponudi se nalaze fudbal, košarka, tenis i brojni drugi sportovi, uz različite tipove i statistička tržišta. Poseban fokus stavljen je na klađenje uživo, namenjeno onima koji vole da prate razvoj utakmice i donose odluke dok je meč u toku.

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