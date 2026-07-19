Slušaj vest

Partizan je do nadoknade vremena imao prednost kao gost Zemunu na Ubu, ali je utakmica završena rezultatom 2:2.

Saša Ilić je posle meča poručio da je samo prvi deo utakmice bio onakav kakav je želeo.

"Čestitam Zemunu na osvojenom bodu i želim mu sreću u nastavku prvenstva. Što se tiče Partizana, u prvih 20, 25 minuta smo igrali kao što očekujem, a kasnije to nije izgledalo kako smo planirali i želeli. Pred kraj utakmice bilo je dosta anarhije, nekih čudnih pokušaja mojih igrača. Da li ih je atmosfera ponela... Delovali smo kao da ne igramo za bodove, nego prijateljsku utakmicu. To je Zemun osetio i kaznio na kraju", rekao je Ilić na konferenciji za medije.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija sa Uba Foto: Startsport

Upitan je o Učinku Traorea i Žea koji su ulaskom u igru doneli određenu energiju, ali nije bio zadovoljan šef stručnog štaba crno-belih.

"Ljudi moraju da shvate da je Partizan mnogo veliki klub i da se u Partizanu ne trpe određena zabavljanja, a to nas je na kraju i koštalo boljeg rezultata. Sigurno je da su Že i Šaka uneli novu energiju, ali neki njihovi potezi na terenu su bili takvi da tako jednostavno ne sme da se ponaša igrač Partizana, pogotovo pri aktivnom rezultatu koji smo imali", poručio je Saša Ilić.

Partizan će već u toku naredne nedelje, u četvrtak, započeti evropski put za ovu sezonu.

Bonus video: