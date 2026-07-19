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Prvi čovek Jedinstva sa Uba Nemanja Matić nije krio bes posle utakmice Zemuna i Partizana (2:2), koja je odigrana na stadionu "Dragan Džajić" na Ubu.

Zemun je domaćin u Superligi primoran da bude na Ubu, pošto njegov stadion ne ispunjava uslove za odigravanje utakmica elitnog ranga srpskog fudbala.

Međutim, posle susreta sa Partizanom, na meti kritika našlo se stanje terena.

Matić je na društvenim mrežama objavio fotografiju oštećenog terena i poručio da je razočaran zbog štete koja je nastala, aludirajući na baklje koje su koristili navijači crno-belih.

-Trudiš se da ti stadion i teren budu uređeni, ulažeš i onda dođe beogradska stoka i zapali… - napisao je Matić na Tviteru, ali je kasnije obrišao objavu.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija sa Uba Foto: Startsport

Kasno - njegova poruka izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Ostaje da se vidi kolika je šteta na terenu i da li će biti sanirana do naredne utakmice na stadionu "Dragan Džajić"...